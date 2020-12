Stebėjimo kameros įamžino sprogimą Nešvilio centre

Gruodžio 28 dieną JAV Tenesio valstijos Nešvilio miesto policijos pareigūnai pasidalino stebėjimo kamerų darytu vaizdo įrašu, kuriame įamžinta akimirka, kai pirmąją Kalėdų dieną Amerikos kantri muzikos sostinėje susprogdinamas kemperis.Per incidentą sprogdintojas žuvo, dar trys žmonės nukentėjo.Nešvilio centre esančios stebėjimo kameros užfiksavo, kaip, likus kelioms akimirkoms iki sprogimo, nuo jo epicentro nueina policijos pareigūnas. Kemperio sprogimo būta tokio galingo, jog atrodo, kad ugnies kamuolys nuriedėjo per visą gatvę. Pareigūnai bando aiškintis, koks galėjo būti 63 metų sprogdintojo savižudiško poelgio, tiesiogine to žodžio prasme sudrebinusio visą miestą, motyvas, tačiau kol kas tyrime neturi už ko užsikabinti. FTB gruodžio 27 dieną įtariamąją įvardijo kaip Anthony Q. Warnerį. Per sprogimą, nuo kurio nukentėjo per keturiasdešimt Nešvilio senamiesčio verslų, jis žuvo. Amerikiečio kemperis sprogo pirmąją Kalėdų dieną netrukus po to, kai vietos policija, gavusi pranešimą apie šūvius, iš kemperio išgirdo muziką ir įrašytą grasinimą detonuoti sprogmenį.Pareigūnai suskubo evakuoti šalia buvusius žmones. Laimei, per sprogimą žuvo tik pats sprogdintojas. Tyrėjams padeda žuvusio įtariamojo motina, tačiau kol kas jo motyvų išsiaiškinti nepavyko. Remiantis policijos duomenimis, A. Q. Warneris reikalų su teisėsauga turėjo tik daugiau nei prieš keturis dešimtmečius dėl kaltinimų marihuanos laikymu.