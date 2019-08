Šaudynių Deitone kaltininko buvusi mergina Bettsą prisimena kitokį

476

REUTERS

Adelia Johnson teigia, kad trumpai susitikinėjo su Connoru Bettsu, kuris įtariamas sekmadienį ryte, rugpjūčio 4 d., Deitone nušovęs savo seserį ir dar aštuonis žmones.



Federalinis tyrimų biuras pradėjo masinių šaudynių tyrimą. Antradienį, rugpjūčio 6 d., FTB pareigūnas pranešė, kad šaulys buvo linkęs į smurtą ir jau seniai norėjo surengti masines šaudynes. A. Johnson tvirtino, kad C. Bettsą prisimena kitokį.



„Jis nebuvo pabaisa, tik siaubingai pasielgė. Jei pavadinsime jį pabaisa, nuo to niekas nepasikeis, nieko neišsiaiškinsime“, – CBS sakė ji.



Vietos žiniasklaida pranešė, kad A. Johnson ir C. Bettsas susipažino koledže ir suartėjo dėl juos abu kamavusių psichikos sutrikimų. Daugiau nei du tuzinai žmonių buvo sužeista per išpuolį Deitone, kuris buvo surengtas po 13 valandų nuo šaudynių El Pase, Teksaso valstijoje, kurių metu žuvo 22 žmonės.