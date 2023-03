Salvadoro vyriausybė į neseniai atidarytą didžiausią kalėjimą regione perkėlė dar du tūkstančius kalinių

203

REUTERS

Salvadoro vyriausybė į neseniai atidarytą didžiausią kalėjimą Šiaurės ir Pietų Amerikose perkėlė dar du tūkstančius kalinių. Šis kalėjimas daugiausia skirtas gaujų nariams.



Šalies teisingumo ministras žada, kad jie niekuomet nebegrįš į gatves, nors dalis sulaikytų asmenų dar nesulaukę teismo ar oficialių kaltinimų. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai prezidento Najibio Bukelės administracija paprašė pratęsti nepaprastąją padėtį, kurios metu gaujų narius galima suimti be arešto orderių.



To imtasi dėl didelės žmogžudysčių bangos šalyje. Per kiek mažiau nei metus sulaikyta apie 65 tūkstančius žmonių.



Žmonių teises ginančios organizacijos sako, kad pasitaikė ir daug pažeidimų prieš įkalintuosius, taip pat per policijos reidUs esą sulaikyti ir nekalti asmenys.



Iš visų sulaikytųjų iki šiol paleista apie pusketvirto tūkstančio. Dabar naujame Salvadoro kalėjime yra keturi tūkstančiai įkalintųjų. Jis pritaikytas 40-čiai tūkstančių asmenų.