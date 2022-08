Putinas pasirašė naują karinio jūrų laivyno doktriną, gyrė Petrą I ir didžiavosi hipergarsinėmis sparnuotosiomis raketomis

Sekmadienį, liepos 31 d., Rusijoje buvo minima Karinio jūrų laivyno diena. Ta proga Sankt Peterburge buvo surengtas tradicinis karinio jūrų laivyno paradas, kuriame dalyvavo per 40 laivų, katerių ir povandeninių laivų, daugiau nei 42 lėktuvai ir sraigtasparniai bei daugiau nei 3 tūkst. karių. Šiais metais paradas buvo surengtas Rusijai kaimyninėje Ukrainoje vykdant karinius veiksmus. Karą Rusija vadina specialiąja karine operacija, per kurią žuvo daug civilių, buvo sugriauti ištisi miesteliai ir miestai, o milijonams ukrainiečių teko palikti savo namus.Prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį pasirašė naują karinio jūrų laivyno doktriną, kurioje JAV laikomos pagrindinėmis Rusijos priešininkėmis ir išdėstomos Rusijos pasaulinės jūrinės ambicijos tokiose svarbiose teritorijose kaip Arktis ir Juodoji jūra.Kalbėdamas Rusijos karinio jūrų laivyno dieną buvusioje imperijos sostinėje Sankt Peterburge, Putinas gyrė Petrą I už tai, kad jis pavertė Rusiją didžiąja jūrų valstybe ir sustiprino Rusijos valstybės padėtį pasaulyje.Apžiūrėjęs laivyną, Putinas pasakė trumpą kalbą, kurioje pasigyrė, kad Rusija turi unikalias hipergarsines sparnuotąsias raketas „Cirkon“, ir turi pakankamai karinės galios nugalėti bet kokius potencialius agresorius.Hipergarsiniai ginklai gali skrieti devynis kartus didesniu nei garso greičiu, o Rusija per pastaruosius metus iš karinių ir povandeninių laivų vykdė „Cirkon“ bandomuosius paleidimus.Prieš pat sakydamas kalbą jis pasirašė naują 55 puslapių karinio jūrų laivyno doktriną, kurioje išdėstyti platūs Rusijos karinio jūrų laivyno strateginiai tikslai, įskaitant šalies, kaip „didžiosios jūrų galybės“, ambicijas, apimančias visą pasaulį.Doktrinoje teigiama, kad didžiausią grėsmę Rusijai kelia „JAV strateginė politika dominuoti pasaulio vandenynuose“ ir NATO karinio aljanso artėjimas prie Rusijos sienų.Rusija gali panaudoti savo karinę jėgą reaguodama į situaciją pasaulio vandenynuose, jei bus išnaudotos kitos minkštosios galios priemonės, pavyzdžiui, diplomatinės ir ekonominės, sakoma doktrinoje.V. Putinas savo kalboje neužsiminė apie karą Ukrainoje, tačiau karinėje doktrinoje numatyta „visapusiškai sustiprinti Rusijos geopolitines pozicijas“ Juodojoje ir Azovo jūrose.Joje taip pat nurodoma, kad Arkties vandenynas, kurį, kaip ne kartą teigė JAV, Rusija bando militarizuoti, yra ypač svarbi Rusijai teritorija.