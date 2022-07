Pristatytas pažangiausias civilinis vidutinio dydžio sraigtasparnis Kinijoje

Kinijoje leista komerciniais tikslais naudoti vidutinės keliamosios galios sraigtasparnį AC352, potencialiai tinkantį įvairioms viešosioms paslaugoms teikti bei įmonių poreikiams tenkinti.Antradienį, liepos 26 d., Heilongdziango provincijos sostinėje Charbine surengtos ceremonijos metu Kinijos civilinės aviacijos administracija suteikė „Aviation Industry Corp of China“ padaliniui „Harbin Aircraft Industry“ leidimą eksploatuoti AC352, dar vadinamą Z-15.Leidimas vainikavo sėkmingą naujojo sraigtasparnio kūrimo ir bandymų etapų užbaigimą, vadinasi, „Aviation Industry Corp of China“ galės pradėti masinę gamybą.AC352, Kinijos pirmąjį septynių tonų klasės sraigtasparnį, 2006 m. sukūrė „Aviation Industry Corp of China“ ir „Airbus Helicopters“. Pirmasis skrydis buvo atliktas 2016 m. gruodžio mėnesį Charbine.Šis sraigtasparnis turi du turboveleninius variklius, gali skristi apie 280 kilometrų per valandą kreiseriniu greičiu ir gabenti iki trijų tonų krovinių. Maksimali kilimo masė – 7,5 tonos. „Aviation Industry Corp of China“ teigimu, vienu kuro baku du pilotai 16 keleivių gali nuskraidinti iki 850 kilometrų atstumu.