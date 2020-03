Plaučių ventiliavimo aparatų trūkumas paskatino įmonę didinti gamybos apimtis

Medicininės įrangos įmonė „Ventec Life Systems“ per mėnesį paprastai pagamina maždaug 200 gyvybės palaikymo aparatų, padedančių smarkiai sergantiems pacientams kvėpuoti, tačiau dabar ji gerokai padidino gamybos apimtis, kad patenkintų dėl koronaviruso nepaprastai išaugusią paklausą.Nepaprastai svarbiu tapęs „Ventec Life Systems“ produktas yra pavadintas VOCSN. Tai kilnojamasis aparatas, turintis plaučių ventiliavimo, deguonies tiekimo, siurbimo ir vaistų purškimo funkcijas. Iš ligoninės jį galima lengvai nugabenti į paciento namus. Didėjant užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičiui, įmonė tikisi maždaug per tris mėnesius pagaminti iki 1 000 šių aparatų.„Ventec Life Systems“ sandėlyje darbuotojai dirba viršvalandžius, gamindami ir pakuodami aparatus. Jų kūno temperatūra matuojama kiekvieną kartą įėjus į pastatą. Nors C. Kiple’as sakė, kad įmonė tiesiog užversta užsakymais iš ligoninių, privačių asmenų, bei federalinių, valstijos ir vietos valdžios institucijų, pirmenybę „Ventec Life Systems“ visgi teikia ligoninėms ir dirba kaip įmanoma sparčiau, o užsakymų skaičius tebeauga.