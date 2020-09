Pietų Korėją nusiaubė taifūnas: sukėlė nuošliaužų

Pietų Korėją nusiaubė taifūnas Haishen, prieš tai siautėjęs Japonijos pietinėse saloje, kur dėl purvo nuošliaužos be žinios dingo keturi asmenys.Smarkus vėjas Pietų Korėjoje su šaknimis rovė medžius, taip pat sukėlė ne vieną nuošliaužą. Viena didesnių nuošliaužų užfiksuota netoliese gyvenamųjų namų pietvakariniame pusiasalio taške Geoje saloje. Vėjo gūsiai vietomis siekė 31 metrą per sekundę, be elektros liko 75 būstų, o laikinai namus saugumo sumetimais buvo priversti palikti 3100 Pietų Korėjos gyventojų.Stichija pareikalavo mažiausiai dviejų aukų, du laikomi dingusiais be žinios, o dar penki žmonės buvo sužeisti.