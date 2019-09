Perspėjimui dėl „Brexit“ padarinių aktyvistai pasirinko netradicinį formatą

Antradienio, rugsėjo 3-osios, vakarą vieną iš išskirtiniausių Jungtinės Karalystės objektų papuošė žinutės, perspėjančios apie galimą maisto, vaistų ir degalų stygių „Brexit“ be susitarimo atveju.Žinutės, vaizdo projektoriaus pagalba perkeltos ant „Šiaurės angelo“ skulptūros sparnų – prieš Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Europos Sąjungos pasisakančių aktyvistų „Led by Donkeys“ sumanymas.Aktyvistai negaili kritikos ir Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui , kurį kaltina „Brexit“ remiant vien dėl asmeninės naudos ir rezgant sąmokslą su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu dėl Nacionalinės sveikatos tarnybos ( NHS ). „Led By Donkeys“ ir seniau organizavo ne vieną netradicinę protesto akciją.