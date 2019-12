Pagrobto UPS sunkvežimio gaudynės baigėsi susišaudymu ir 4 žmonių žūtimi

Floridoje pagrobto kurjerių tarnybos UPS sunkvežimio gaudynės ketvirtadienį baigėsi susišaudymu piko valandą judrioje sankryžoje, per kurį žuvo keturi žmonės, tarp jų – UPS vairuotojas, pranešė policija.Policija pagrobtą sunkvežimį prisivijo Miramare, maždaug už 32 km į šiaurę nuo tos vietos, kur incidentas prasidėjo. Per susišaudymą taip pat buvo nušauti du plėšikai, o ketvirta auka sėdėjo viename iš netoliese buvusių automobilių.Televizijos iš sraigtasparnių nufilmavo, kaip gelbėtojai rūpinasi mažiausiai vienu žmogumi, iškritusiu iš UPS sunkvežimio po kelių šūvių.Koral Geiblse, kur incidentas prasidėjo, taip pat buvo sužeista juvelyrinių dirbinių parduotuvės darbuotoja, nurodė policija.Iš pradžių policija Koral Geiblse kelios minutės po 16 val. vietos laiku sulaukė nelaimės signalo iš „Regent Jewelers“ parduotuvės, kurioje buvo du įtariamieji ir kad atvykus policijai buvo paleista šūvių.Įtariamieji pabėgo sunkvežimiu, o paskui užgrobė UPS sunkvežimį, kuris, vejamas policijos, lėkė per sankryžas nepaisydamas raudonų šviesoforo signalų ir vos išvengdamas kelių susidūrimų. Galiausiai sunkvežimis sustojo judrios gatvės viduryje už automobilių, laukusių, kol sankryžoje užsidegs žalia šviesa.Po kelių šūvių iš UPS sunkvežimio keleivio vietos iškrito žmogus. Neaišku, ar šūviai buvo paleisti automobilio viduje.