Nyderlandų gynybos pajėgos savo karius realiems kariniams veiksmams ruošia pasitelkę simuliacijas ir virtualią realybę. Virtualus šūvis iš granatsvaidžio kainuoja žymiai mažiau nei tikrasis. Be to, per labai trumpą laiką galima išbandyti daugiau karinių situacijų, o ir vietos tam reikia labai nedaug. Tereikia įsivaizduoti, kokią garsą skleidžia tikras „Leopard“ tankas, o daugiau šiame tanko simuliatoriuje viskas praktiškai taip pat, kaip ir realiame.