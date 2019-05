Nuo Paryžiaus Eiffelio bokšto – skrydis lynu

Vos kelias dienas Prancūzijos sostinės gyventojams ir miesto svečiams siūlomas neįprastas būdas „pamatyti miestą iš viršaus“ – skristi lynu nuo Paryžiaus ikona vadinamo Eiffelio bokšto.Nuo gegužės 29 dienos iki birželio 2 dienos šią pramogą laimingieji galės išbandyti nemokamai. Jie bus atrinkti iš socialinėje žiniasklaidoje norą išreiškusiųjų. Kelios laisvos vietos skrydžiui bus prieinamos ir vietoje. Iš viso planuojama 260 tokių nusileidimų.800 metrų ilgio kelionė prasideda iš Eiffelio bokšto balkono ir baigiasi XVIII amžiaus kariniame komplekse „Ecole Militaire“. Šis laikinas lynas – Prancūzijos mineralinio vandens gamintojo „Perrier“ iniciatyva, skirta „ French Open “, dar žinomam kaip „Roland Garros“ , pradžiai. Be to, Eiffelio bokštas ir pats mini 130-ąjį gimtadienį.Skrydis lynu prasideda 115 metrų aukštyje – antrame monumento aukšte. Skelbiama, kad lynu leidžiamasi net 90 kilometrų per valandą greičiu.Pirmą kartą skrydis lynu nuo Eiffelio bokšto surengtas 2017 metais. Kiekvienais metais Eiffelio bokštą aplanko per 7 mln. žmonių.