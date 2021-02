Nuo Atėnų iki Teksaso - šaltis sukaustė dalį pasaulio

Jeigu tik pandemija neužgožtų pasaulio gyvenimo, 2021-ieji būtų tie metai, kada daugybė žmonių suabejoja, ar kalbos apie pasaulinį klimato atšilimą - tikrai pagrįstos. Abejonėms gamta per pastarasias dienas išties suteikė nemažai pagrindo.Net kalėdinio atviruko su snieguotu Graikijos sostinės simboliu greičiausiai nerasite, bet gyvenime - prašom.Šventajame mieste - tas pats. Tiesa, čia, Jeruzalėje, 2013-taisiais sniegas drėbė ištisas tris dienas.Drone footage shows IstanbulŽiema niekada nebūna šilta Stambule, bet Hagia Sofia soboro kupolas iš žydro į baltą keičiasi toli gražu ne kiekvieną žiemą. Šiemet baltas kupolas turėtų išsilaikyti net ne vieną dieną - mieste temperatūra laikosi apie 3 laipsnius žemiau nulio, o snygis dar turėtų tęstis kelias dienas.Ir jau tikrai žiema jokia ne anomalija antrojoje pagal dydį Amerikos valstijoje Teksase, šiemet žiema pateikė staigmenų ir čia. Ir labai nemalonių.Smarkiai atšalus orams beveik trys milijonai namų ūkių liko be elektros energijos tiekimo. Milijonai žmonių be elektros ir be šildymo gyvena jau trečią parą.Teksase elektros rinka yra nereguliuojama, o tai neįpareigoja operatorių pasiruošti itin dideliems atšalimams, tad problemos tęsiasi metų metus.Šiemetiniai šalčiai nusinešė 21 žmogaus gyvybes. Atšilimas artimiausiomis dienomis nenumatomas.Teksako valstija yra didžiausia energijos gamintoja Jungtinėse valstijose, tačiau dėl prasto energijos gamybos bendrovių pasirengimo žiemai kenčia ne tik amerikiečiai.Atslinkus atšiauriems šalčiams užšąla dujų vamzdynų sklendės, tad žiemos išdaigas pajaučia ir Šiaurės Meksikos gyventojai, nes jų elektrinės kūrenamos iš Teksaso atitekančiomis dujomis. Bet tik tada, kai dujos atiteka.Savaitės pradžioje dėl užšąlusių vamzdynų be elektros liko beveik penki milijonai vartotojų Meksikos valstijose, kurios ribojasi su Amerika. Kalta ir pati Meksika. Ji iki šiol neturi gamtinių dujų saugyklų, kurios leistų sukaupti dujų rezervą, tad dabar turi kliautis tik gamtos malone, bet ji artimiausiomis dienomis - nenumatoma.