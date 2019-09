Netradicinės kapinės Kalifornijoje: aplankyti mirusį artimą – į mišką

Verslininkas iš Sandy Gibsonas įsitikinęs: visi norėtų amžinojo poilsio atgulti ypatingoje vietoje. Ir sako, kad miškas – būtent tokia vieta.Šiuo metu už kiek mažiau nei 3 tūkst. dolerių žmonės gali įsigyti precedento neturinčią galimybę: po mirties jų pelenai būtų sumaišyti su žeme ir trąšomis, o tas mišinys maitintų ypatingą antkapį – medį.Pats S. Gibsonas, 2015 metais kartu su dviem ilgamečiais bičiuliais įkūręs „ Better Place Forests“, labai anksti neteko tėvų. Vyras teigia: niekada nemanęs, kad senos bažnyčios kapinės prie gaisrinės ir judrios gatvės – rami ir taiki vieta, kur jis norėtų lankytis.Point Arinos miškas ir dar vienas miškas už kelių šimtų kilometrų į pietus Santa Kruse užima 124 akrų plotą. Dangų remiančios sekvojos, madronai ir ąžuolai – dalis medžių pažymėti spalvingais kamieną puošiančiais kaspinais, bylojančiais, jog juos vis dar galima įsigyti. Medžio kaina priklauso nuo jo rūšies, dydžio, vietos miške ir pelenų, kuriuos norima po juo pakasti, kiekio.Kaina prasideda nuo 2900 dolerių. Už tokią sumą galima įsigyti saugomą medį, teisę išbarstyti tam tikrą kiekį pelenų ir surengti atminimo ceremoniją šeimai. „Better Place Forests“ ketina vykdyti ir dar vieną labai svarbią misiją – už kiekvieną parduotą medį pasodinti sodinuką sausrų ar gaisrų išdegintose Kalifornijos vietovėse.Netradicinės laidotuvių ceremonijos metu velionio pelenai sumaišomi su žeme bei trąšomis, o gautas mišinys tampa pasirinkto medžio gyvybės šaltiniu. Būtent toks atsisveikinimo būdas atrodo tinkamiausias vienai pirmųjų bendrovės klienčių – septyniasdešimtmetei Kathee Pflamer iš kaimyninio Folsomo. Moteris augo apsupta sekvojų.K. Pfalmer apie šias netradicines kapines sužinojo socialiniame tinkle „Facebook“ , kur ir reklamuojasi „Better Place Forests“.Neilgai trukus kartu su anūke nuvyko išsirinkti savojo medžio. Į širdį krito labai ypatingas egzempliorius – trijų kamienų medis (tarp dviejų kamienų buvo įsispraudęs trečias, be gyvybės). Moteris pajuto, kad jis puikiai atkartojo josios šeimos istoriją – nors gyvena atskirai, visada vienas kitą palaiko.K. Pfalmer tėvas mirė 1999 metais, jokių instrukcijų, kur ir kaip norėtų būti palaidotas, nepaliko. Nuo to laiko moteris urną su tėvo pelenais laikė namuose, bet dabar ketina juos padovanoti medžiui. Moters vaikai taip pat jau išreiškė norą po mirties atsidurti būtent miške. Ten po mirties keliaus ir Kathee šešiolikos metų katė Fiona S. Gibsono teigimu, į juos dažniausiai kreipiasi 60-70 metų žmonės, tačiau tenka pabendrauti ir su jaunomis poromis, norinčiomis išsirinkti savą medį.Ką tik susituokusios poros sako tokį pasirinkimą reginčios kaip pažadą būti kartu per amžius. Šiuo metu šiose netradicinėse kapinėse išbarstyti kiek mažiau nei šimto žmonių palaikai, rezervuotų medžių – daugiau nei tūkstantis. Bendrovė planuoja artimiausiu metu savo veiklą išplėsti Vašingtone, Kolorade ir Arizonoje.