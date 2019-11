Mokslininkai klausėsi banginio širdies: prireikė daug sėkmės ir siurbtukų

Pasitelkę ryškiai oranžinės spalvos elektrokardiogramos įrenginį su pritaisytais specialiais siurbtukais, mokslininkai pirmą kartą istorijoje sugebėjo pamatuoti didžiausio gyvo padaro – mėlynojo banginio – širdies plakimą.Ekspertai džiaugiasi, kad šis sėkmingas bandymas suteiks daug naujos informacijos apie šio milžino fiziologiją. Mėlynasis banginis , galintis užaugti iki 30 metrų ilgio ir sverti per 200 tonų, po vandeniu ieškodamas maisto geba savo širdies ritmą sulėtinti iki vos dviejų dūžių per minutę, lapkričio 25 dieną žurnalistams paaiškino mokslininkai. Maksimalus mėlynojo banginio širdies ritmas – 37 dūžiai per minutę. Ritmo pikas išmatuotas žinduoliui po medžioklės išnirus į vandens paviršių.Mokslininkai sako, kad iš esmės galioja gana paprasta taisyklė: kuo didesnis gyvūnas, tuo lėčiau, po kūną varinėdama kraują, plaka jo širdis.Normalus žmogaus širdies ritmas svyruoja nuo 60 iki 100 dūžių per minutę, o, užsiimant aktyvia fizine veikla, pasiekia ir maždaug 200. Mažiausių žinduolių – kirstukų – širdis per minutę sutvinksi iki tūkstančio kartų.