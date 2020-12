Trečiadienį, gruodžio 16 dieną, Berlyno gatvėse ir aikštėse tvyrojo nejauki tyla – šalis įžengė į naują itin griežto karantino etapą.Bene garsiausioje Berlyno universalinėje parduotuvėje „KaDeWe“ nejusti jokio prieššventinio šurmulio, o Brandenburgo vartai palikti balandžiams.Trečiadienį Vokietijoje mažiausiai iki sausio uždaryta dauguma parduotuvių, sutrikdytas tradicinis kalėdinių pirkinių sezonas, tačiau valdžia nematė kito kelio, kaip suvaldyti naujojo koronaviruso plitimą.Kelno ir Miuncheno gatvėse patruliuoja sustiprintos policijos pajėgos. Čia taip pat neveikia parduotuvės, daug kur privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes. Vokietija – didžiausia Europos ekonomika – kovo ir balandžio mėnesiais per pirmąją koronaviruso bangą buvo viena iš sėkmingiausiai situaciją suvaldžiusių senojo žemyno šalių.Antroji banga tapo tikru išbandymu. Trečiadienį mirčių nuo COVID-19 skaičius pasiekė 952 – tai didžiausias aukų skaičius per parą. Ankstesnis rekordas fiksuotas praeitą penktadienį, kai per dieną mirė 598 vokiečiai.