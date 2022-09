Mirus Elžbietai II, sostą perims princas Charlesas: jo žmona Camilla bus karūnuota kartu su sutuoktiniu

1545

REUTERS

Eidama 97-uosius ketvirtadienį mirė Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II, ilgiausiai kada nors valdžiusi Britanijos monarchė. Šalyje paskelbtas 10 dienų nacionalinis gedulas.



Dviem dienomis anksčiau karalienė paskyrė Liz Truss JK premjere: ji tapo 15 asmeniu, stojusiu prie vyriausybės vairo per jos valdymo laikotarpį.



Karalienė į sostą atsisėdo būdama vos 25 metų, 1952-aisiais, ir įsiliejo į pasaulinę sceną.



Jos 70 metų trukęs valdymas aprėpė dviejų amžių sandūrą, kai vyko didžiuliai socialiniai, politiniai ir technologiniai sukrėtimai. Pasaulyje subyrėjo paskutiniai didžiulės Britanijos imperijos likučiai, namuose – „Brexitas“ sukrėtė jos karalystės pamatus, o jos šeimos nariai susidūrė su virtine skandalų.



Tačiau visą laiką Elžbieta II išliko populiari visame pasaulyje ir buvo ne tik Jungtinės Karalystės, bet ir 14 buvusių britų kolonijų, įskaitant Australiją, Kanadą ir Naująją Zelandiją, karalienė ir valstybės vadovė.



Pranešus žinią apie monarchės mirtį, skambėjo nacionalinis himnas „God Save the Queen“. Vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo, o bažnyčių varpai skambėjo atminti moteriai, kadaise vadintai „paskutine pasaulio monarche“.



Britai buvo priversti pripažinti jos valdymo pabaigos pradžią, kai 2021 metų balandį ji neteko mylimo vyro, Edinburgo kunigaikščio princo Philipo. Santuokoje jiedu išgyveno 73 metus.



Dėl koronaviruso pandemijos ir senyvo amžiaus ji buvo priversta leisti laiką Vindzoro pilyje, esančioje į vakarus nuo Londono.



Pirmojo karantino metu per televiziją pasakydama retą kalbą, ji priminė Antrojo pasaulinio karo metais apgultos Didžiosios Britanijos „Blitz“ dvasią“, kuri buvo būdinga jos kartai.



„Mes dar susitiksime“, – pasakė ji.



Po Philipo mirties ir atslūgus pandemijai, karalienė grįžo prie visuomeninių pareigų, tačiau amžius ir prasta sveikata privertė ją sulėtinti tempą.



Mirus karalienei Elžbietai II, jos sūnus princas Charlesas tapo karaliumi ir bus vadinamas Karolio III vardu.



Vis didėjant spaudimui susirasti žmoną, princas būdamas 32-ejų 1981 metų vasarį po trumpos pažinties pasiūlė tuoktis 19-metei ledi Dianai Spencer. Tų pačių metų liepos 29 dieną Londono šv. Pauliaus katedroje įvyko jų „pasakiškos vestuvės“



Pirmasis jųdviejų vaikas, princas Viljamas, gimė 1982-aisiais, o dvejais metais vėliau pasaulį išvydo princas Haris. Tuo metu poros santuoka jau buvo pašlijusi, Dianai susidūrus su karališkųjų pareigų spaudimu. Abu jie nutolo nuo santuokos, o Charlesas atnaujino santykius su sena meile Camilla.



Po 1995 metų lapkritį pasirodžiusio atviro Dianos interviu BBC, jo motina paragino porą įteisinti skyrybas, ir jie tai padarė 1996 metų rugpjūčio 28-ąją.



1997 metais Diana žuvo automobilio avarijoje. Iš pradžių priešiškai nusiteikusiai visuomenei Camilla palaipsniui buvo pristatyta kaip neatsiejama Charleso palydovė.

Apie jųdviejų sužadėtuves buvo paskelbta 2005 metais.



Jie susituokė 2005 metų balandžio 9-ąją Vindzoro rotušėje per civilinę ceremoniją. Camilla tapo Kornvalio kunigaikštiene.



Karalienė anksčiau išsprendė opų klausimą, kuo Camilla taps, kai Charlesas taps karaliumi, ir leido ją vadinti „karaliene konsorte“.



Camilla bus karūnuota kartu su sutuoktiniu – kaip ir paskutinė Karalienė Konsortė Karalienė Motina. Spėjama, kad jai bus uždėta Karalienės Motinos 1937 metų karūnavimo karūna.