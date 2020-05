Lietus sugrąžino didybę Igvasu kriokliui

Prie Brazilijos ir Argentinos sienos esantis galingasis Igvasu krioklys po lietaus pagaliau atgavo dalį dėl sausos prarastos didybės. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, gegužės 26 dieną, antradienį, vandens tėkmė pasiekė milijoną litrų per sekundę. Nors įprasto 1,5 milijono litrų per sekundę masto pasiekti nepavyko, džiaugiamasi, kad sausos kaip reikiant nustekentas krioklys atsigauna.Gegužės pradžioje Igvasu upėje užfiksuotas žemiausias vandens lygis per dešimtmečius. Sausra regione užtruko 10 mėnesių. Igvasu nacionalinis parkas, paskelbus karantiną, lankytojų neįsileidžia nuo kovo 18 dienos.