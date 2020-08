Kvapą gniaužiantys vaizdai: Jangdzės upės potvynis pasiekė apogėjų

Centrinės Kinijos Hubėjaus provincijoje esanti Trijų tarpeklių užtvanka susidūrė su penktojo šiemet Jangdzės upės potvynio apogėjumi.Potvynis prasidėjo pirmadienį ir yra didžiausias nuo to laiko, kai buvo pastatyta ši užtvanka. Trijų tarpeklių užtvankoje buvo atverta 10 vandens išleidimo angų, kad tokiu būdu būtų palengvintas potvynių kontrolės slėgis, o Jangdzės upės aukštupyje buvo veikiama koordinuotai siekiant apsaugoti upės baseiną.Nuolatinis lietus upės aukštupyje daugelyje jos atšakų sukėlė potvynius, kurie susijungę virto penktuoju potvyniu. Tai didžiausias Trijų tarpeklių užtvanką pasiekęs potvynis nuo 1981 m. Potvynio įtekėjimo greitis iš pradžių siekė maždaug 70 tūkst. kubinių metrų vandens per sekundę, tačiau didžiausias įtekėjimo greitis – 75 tūkst. kubinių metrų per sekundę – užtvankos dar laukė.Tai didžiausias greitis nuo užtvankos pastatymo, jo buvo laukiama trečiadienio naktį arba ketvirtadienio rytą. O štai potvynio nuotėkis siekė 48 tūkst. kubinių metrų per sekundę – tai taip pat yra didžiausias greitis. Visa tai reiškia, kad vandens telkinyje dabar kas sekundę susikaupia daugiau nei 20 tūkst. kubinių metrų vandens.Vandens lygis kils greitai, numatoma, kad daugiausia jis turėtų pasiekti maždaug 166 metrus. Jangdzės upės vandens išteklių komisija išleido devynis iš eilės nurodymus koordinuoti visus upės telkinius, kurių yra 41, įskaitant didžiausiąjį Trijų tarpeklių užtvankos telkinį, kad būtų susidorota su potvyniu.Šie telkiniai yra tarsi čiaupai pagrindinėje Jangdzės upės tėkmėje ir jos atšakose, reguliuojantys ir pamažu sustabdantys potvynius bei sulaikantys jų vandenį.Vandens išteklių ministerija pavojaus signalą kilstelėjo iš trečiojo lygio į antrąjį. Kinijoje galioja keturių pakopų pavojaus signalų sistema, iš jų rimčiausias yra pirmasis lygis.