Kunigai ant slidžių: čia taip pat galima sutikti Dievą

Įkvėpti slidinėti itin mėgusio popiežiaus Jono Pauliaus II pavyzdžio, kunigai iš visos Lenkijos vasario 15 dieną susitiko draugiškame slidinėjimo turnyre.



Pasimeldę dvasininkai netruko sutanas iškeisti į profesionalią slidinėjimo aprangą ir lenktyniaudami su vėju pasileido vaizdinga trasa. Šiais metais renginys vyko jau 23-ąjį kartą. Kunigai suskirstomi į keturias amžiaus grupes. Greičiausiai kiekvienoje grupėje slidėmis įveikęs 800 metrų trasą apdovanojamas Jono Pauliaus II taure.



Kunigas iš Lenkijos Chožuvo miesto Szyminas Kosas:

„Norime parodyti, kad tikėjimas neapsiriboja vien bažnyčios sienomis, bažnyčioje tikėjimo neužrakinsi, neužrakinsi Dievo, nors būtent bažnyčioje susitinkame, ten patiriame jo buvimą. Čia taip pat galima sutikti Dievą, per sportą, per aktyvų laisvalaikį, per įvairias širdžiai mielas veiklas, kurių turime kiekvienas“.



Karolis Wojtyla kaip popiežius Jonas Paulius II katalikų bažnyčiai iki savo mirties 2005 metais vadovavo beveik 27 metus.