Kruizinių kelionių kompanijai reisas iš Singapūro del COVID-19 atvejo baigėsi vos prasidėjęs

Beveik tūkstančiui septyniems šimtams Royal Caribbean kruizinio laivo keleivių vakar buvo liepta neišeiti iš kajučių po to, kai laive buvo užfiksuotas covid19 ligos atvejis. Laivas buvo priverstas sugrįžti į Singapūro uostą - iš kurio išplaukė prieš keliolika valandų.3 dienos prieš kelionę visiems keleiviams buvo atliktas PGR testas koronavirusui nustatyti, visų jis buvo neigiamas, tačiau netrukus 83-ejų vyrui prasidėjo viduriavimas ir atliktas testas buvo teigiamas. Visiems keleiviams buvo pranešta apie atvejį, o turėjusiems artimą kontaktą su užsikrėtusiuoju buvo atlikti testai. Visi buvo neigiami.Visi keleiviai privalo likti savo kajutėse laive, kol bus atliktas visų kontaktų atsekimas. Tačiau keleiviai nepalikti be maisto - jis tiekiamas tiesiai į kajutes.Kruizinių kelionių kompanijai Royal Caribbean šis reisas buvo vienas iš pirmųjų po ilgos pertraukos - kruizai pasaulyje sustojo per pirmąją bangą, kovo mėnesį. Kruizų verslas pasaulyje ypač nukentėjo nuo pandemijos, situaciją itin komplikavo tai, kad pirmieji židiniai buvo fiksuoti būtent kruiziniuose laivuose. Diamond Princess kruizinis laivas vasario mėnesį keliom savaitėm buvo įkalinęs keleivius prie Japonijos krantų, daugiau nei 700 keleivių ir įgulos narių užsikrėtė koronavirusu.Šis kruizas buvo skirtas tik Singapūro gyventojams, laivas neturėjo sustoti jokiame uoste. Singapūras yra viena iš geriausiai su pandemija susitvarkiusių šalių, per visą krizę iš viso mirė 29 žmonės.