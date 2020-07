Niagaros krioklių didybe pasigrožėti atvykstančių kanadiečių laukia gluminanti staigmena – minios amerikiečių. Jungtinėse Valstijose naujų COVID-19 atvejų skaičius ir toliau auga, o kaimyninė Kanada , įvedusi griežtą karantiną ir skatinusi apsauginių kaukių dėvėjimą , ligos plitimą sugebėjo pažaboti.Prie garsiųjų krioklių, esančių Jungtinių Valstijų ir Kanados pasienyje, iš Kanados pusės atplaukiančiuose keltuose žmonių skaičius ribojamas iki šešių, nors iš viso viename telpa 700 žmonių. Amerikos pusėje situacija visai kitokia – čia keltai priima tik per pusę mažiau turistų nei prieš pandemiją, teigia ekskursijų organizatorius „Maid of the Mist“.Susisiekti su „Maid of Mist“ atstovais ir gauti komentarą nepavyko, bet įmonės puslapyje internete teigiama, kad jie laikosi Niujorko valstijos sveikatos apsaugos institucijų rekomendacijų. Laivuose pasirūpinta saugų atstumą žyminčiais lipdukais, rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes.Antradienį, liepos 21 dieną, Jungtinėse Valstijose nustatyti 57 tūkst. 777 nauji naujojo koronaviruso atvejai. Kanadoje – tik 786. Nuo pat protrūkio pradžios 10 tūkst. Amerikos gyventojų tenka apie 118 atvejų, o Kanadoje – 30. Kanados valdžios pareigūnams tenka tvarkytis tiek su nepageidaujamais atvykėliais, kertančiais sieną, tiek su leidimą turinčiais, tarp kurių – į Aliaską vykstantys darbininkai ir vieni pas kitus vykstantys šeimos nariai.Antradienį prie Niagaros krioklių kalbinti turistai sakė besijaučiantys saugūs.