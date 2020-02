Kaip šilkas gali pakeisti dirbtinius odos priežiūros priemonių ir drabužių komponentus?

Dauguma vartotojų nežino apie odos priežiūros produktuose ir drabužiuose esančias chemines medžiagas, kurios gali būti kenksmingos.Tokie dirbtiniai ingredientai kaip parabenai, kurie yra naudojami siekiant prailginti odos priežiūros produktų galiojimo trukmę, siejami su hormonų pusiausvyros sutrikdymu ir žala vaisingumui.Kita cheminė medžiaga – formaldehidas – taip pat naudojama kaip odos priežiūros produktų konservantas, yra gerai žinomas kancerogenas. Formaldehidas taip pat naudojamas kaip priedas gaminant kai kuriuos drabužius – jis apsaugo nuo raukšlėjimosi ir dėmių. Dabar nedidelė prie Bostono įsikūrusi kompanija siekia paskatinti tiek odos priežiūros produktų, tiek tekstilės gamyboje dirbtines chemines medžiagas pakeisti natūraliais šilko baltymais.Masačusetso valstijoje, Medforde, veikianti kompanija „Evolved By Nature “, pasitelkdama šiuolaikines technologijas ir šimtmečių senumo šilką, kuria aktyvintą šilką.Šilko aktyvavimo procesui reikia tik druskos, vandens ir karščio, jokios pridėtinės cheminės medžiagos nereikalingos.Laboratorijoje šilkverpių susukti kokonai nuplaunami, kad būtų pašalintas natūralus lipnus viršutinis sluoksnis, išdžiovinami ir tirpdomi sūriame vandenyje.Druska padeda pašalinti į sirupą panašų rudą mišinį – lieka tik gryni skysti šilko baltymai, kitaip dar vadinami aktyvintu šilku. Jis gali būti naudojamas gaminant drabužius ir daugybę odos priežiūros produktų.Kiaušidžių vėžį įveikusi B. Lacouture pasakoja įkūrusi kompaniją siekdama vartotojams pasiūlyti natūralias produktų, kurie gali būti kenksmingi, alternatyvas. Pirmoji „Evolved By Nature“ produktų linija – odos priežiūros produktai „Silk Therapeutics“.„Silk Therapeutics“ galima įsigyti internetu ir Londone esančiose „Harrods“ parduotuvėse. Aktyvintas šilkas taip pat tinkamas kasdienių drabužių gamybai.Aktyvintas šilkas yra sveikas pasirinkimas ne tik žmogaus organizmui – jis taip pat nekenkia planetai, nes nuodingos medžiagos nepakliūva į vandens telkinius.Ši šilko panaudojimo idėja yra drauge revoliucinis ir senas kaip pasaulis sprendimas. Nuo pat Šilko kelio laikų šilkas buvo laikomas vertingu audiniu. Jis yra ir švelnus, ir tvirtas, šaltu oru jis padeda išlaikyti šilumą, o karštu oru – neperkaisti. Jis taip pat geriau nei medvilnė padeda odai išlaikyti drėgmę. Įkvėpta šios technologijos, kompanija „Chanel“ praėjusiais metais pranešė apie savo įsipareigojimą ekologiškiems gamybos būdams ir į „Evolved By Nature“ investavo neatskleisto dydžio pinigų sumą.„Evolved By Nature“ teigia siekianti pasiūlyti savo išvystytą technologiją įvairioms produktų linijoms ir drabužių gamintojams.