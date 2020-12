Kaip gyvenimas atrodys po pandemijos: atšaukus karantiną Uhane verda naktinis gyvenimas

Prabėgus beveik septyniems mėnesiams po to, kai Uhane buvo atšauktas griežtas karantinas, miesto naktinis gyvenimas vėl verda: vieni veržiasi į naktines vietinių keltų ekskursijas, kiti šoka gatvėse. Jaunieji miesto vakarėlių mėgėjai yra apimti katarsio. Kinijos miestas buvo pirmasis COVID-19 epicentras. Dabar jame pilna vaizdų, neįmanomų daugelyje kitų pasaulio miestų, išgyvenančių pandemijos sugrįžimą. Jaunieji Uhano gyventojai mėgaujasi buvimu minioje, gatvės maistu ir naktiniais klubais – panašu, jie nori atsigriebti už prarastą laiką. Sausakimšame bare gimtadienį švenčianti Zhang Qiong džiaugėsi galimybe pabūti su draugais.O lauke vakarėlių mėgėjai be kaukių pasipylė į gatves – jie rūko, žaidžia su žaidimų automatais. Smarkiai paveiktos naktinio gyvenimo ekonomikos atgijimas suteikia galimybę žvilgtelėti, kaip gyvenimas atrodys po pandemijos. Daugelis viliasi, kad 2021-aisiais toks gyvenimas taps realybe, kai bus imta masiškai skiepyti nuo COVID-19.Uhane nuo gegužės 10 d. neužfiksuota neįvežtinių koronaviruso atvejų. Iki tol miestas išgyveno vieną griežčiausių karantinų pasaulyje. 11 mln. gyventojų turintis miestas buvo atkirstas nuo likusios Kinijos – sausio 23 d. staiga pernakt buvo įvestas karantinas. Iškilo kelius blokuojančios užkardos, į miestą negalėjo pakliūti lėktuvai, traukiniai ir autobusai.Iš visų 4 634 Kinijoje užfiksuotų mirčių nuo COVID-19 beveik 3 900 ištiko Uhane. Studentai, muzikantai, aktoriai, jauni darbuotojai – miesto naktinio gyvenimo branduolys – pasakoja istorijas apie tai, kaip ilgą laiką sėdėjo uždaryti namuose. Daugelis jų išnaudojo šią galimybę pasirengdami tam laikui, kai miestas atsigaus.Vietinės poproko grupės „Mad Rat“ lyderis daugiau nei šimto žmonių miniai pasakojo, kad dalis naujų jo sukurtų dainų bus apie pandemiją.Nepaisant naktinio gyvenimo šurmulio, Uhano parduotuvių ir restoranų savininkai sako, kad dar turi praeiti šiek tiek laiko, kol apyvartos padidėjimas galės kompensuoti milžiniškus per karantiną patirtus nuostolius. Tačiau į Uhano naktinio gyvenimo vietas dabar plūstantys žmonės neša aiškią žinutę.