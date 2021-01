Japonija nuo penktadienio vėl griežtina karantiną

Nors pandemija čia nėra įsisukusi taip smarkiai, kaip daugybėje pasaulio šalių, tačiau užsikrėtimų skaičius trečiadienį čia šoktelėjo iki 6 tūkstančių, tad nuo penktadienio - dar mažiau socialinių kontaktų, judėjimo ir bendravimas tik per nuotolį.Kad pasitikti liūdnas dienas būtų ne taip liūdna, keturios šokėjos Tokijo geležinkelio stotyje linksmina ryte į darbus skubančius japonus.Žvarboką Tokijo rytą bumbulais mojuojančios merginos tokia veikla užsiima jau 10 metų. Anksčiau jų užduotis buvo tiesiog prabudinti mieguistus praeivius, tačiau dabar misiją pakoregavo pasaulinė nelaimė. Anksčiau tai jos darydavo porą kartų per savaitę, tačiau dabar jos irgi to negalės daryti. Dėl karantino.Nuo rytojaus tik telefone šie vaizdai ir bus prieinami, bet griežtesnis karantinas reiškia, kad daugeliui iš praeivių neteks keliauti ir į traukinių stotį - reikės sėdėti ir dirbti iš namų.