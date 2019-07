Japonija atnaujino komercinę banginių medžioklę

Japonų žvejai pirmą kartą per daugiau nei tris dešimtmečius išplaukė į komercines banginių medžiokles, Tokijui priėmus prieštaringai vertinamą sprendimą pasitraukti iš Tarptautinės banginių medžioklės komisijos, sukėlusį aplinkosaugos grupių pasipiktinimą.Penki laivai iš banginius medžiojančių bendruomenių su aidinčiomis sirenomis išplaukė iš Kuširo uosto Japonijos šiaurėje. Medžioklė, nors ir nedidelė bei vyksianti toli nuo tarptautiniu mastu saugomų vandenų, taip pat sukėlė pasipiktinimą šalyse, kur banginių medžiojimas laikomas pasenusia ir kenksminga praktika.Tačiau banginius medžiojančios bendruomenės Japonijoje sveikino grįžimą prie šio verslo ir iškilmingai išlydėjo iš Kuširo išplaukiančius laivus.Banginių medžiotojų laivai pirmadienį ryte turėjo išplaukti ir iš kitų uostų, tarp jų Šimonosekio Japonijos vakaruose. Šalies Žuvininkystės agentūra pirmadienį sakė nustačiusi 227 banginių limitą sezonui, truksiančiam iki gruodžio pabaigos. Iki to laiko bus galima sumedžioti 52 mažuosius ruožuočius, 150 Braido ruožuočių ir 25 seivalus.Banginių medžioklė ne vienerius metus buvo diplomatinis galvos skausmas Tokijui, kuris sako, kad ši praktika yra japonų tradicija ir tarptautinė bendrija neturėtų į tai kištis.Kritikai kaltino Japoniją faktiškai užsiimant užslėpta banginių medžiokle ir teigė, kad tokia veikla neturi jokios mokslinės vertės, o pati Japonija neslėpė, kad per tokias ekspedicijas sumedžiotų banginių mėsa galiausiai parduodama maistui.Banginių mėsa Japonijoje buvo labai svarbus baltymų šaltinis iš karto po Antrojo pasaulinio karo, kai šalis buvo itin neturtinga.Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais banginių mėsos suvartojimas smarkiai sumažėjo ir daug gyventojų sako, kad retai valgo banginių mėsą arba nevalgo jos išvis. Aktyvistai spaudė Japoniją atsisakyti šios praktikos.