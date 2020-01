Iš gaisro Australijoje moterį išgelbėjo žirgas

Naujųjų metų išvakarėse prie Bec Winter namų sparčiai artinosi krūmynų gaisras: laiko delsti nebebuvo. Moteris savo 11-metį sūnų Riley įsodino į automobilį drauge su jo pusbroliu ir prikrovė tiek daiktų, kiek tik tilpo. Jie susitarė susitikti paplūdimyje netoli Morujos miesto Naujajame Pietų Velse palaukti, kol gaisras baigsis, ir išvažiavo. Tada B. Winter pabalnojo savo kumelę Charmer ir nušuoliavo paskui juos per aitrius dūmus ir kaitrą.Iš namų pabėgę Winter, Riley ir Charmer apsistojo viešbutyje, kur galima atsikvėpti nuo karščio, o vėsinanti šalto alaus gaiva vilioja net ir žirgą.Viešbučio „The Waterfront“, turinčio žirgams tinkamą aptvarą, savininkai feisbuke paskelbė žirgų savininkams, kad jie gali apsistoti čia su savo gyvūnais, jei dėl gaisrų neturi kur jų palikti.Winter sugrįžo į stebuklingai per gaisrą išlikusį namą. Tačiau moteris pasakoja buvusi apiplėšta – vagys išsinešė visus vertingus daiktus, taip pat ir sūnaus dviratį, kurį jis gavo dovanų per Kalėdas