Irano disidentas Kipre pakliuvo į sudėtingą situaciją dėl COVID-19 ribojimų

Irano disidentas, pabėgęs iš savo šalies baimindamasis suėmimo, etniniu atžvilgiu susiskaldžiusiame Kipre pakliuvo į sudėtingą situaciją dėl COVID-19 ribojimų ir politinių aplinkybių.Nuo rugsėjo vidurio Omidas Tootianas gyvena mažutėje palapinėje Kipro buferinėje zonoje – Jungtinių Tautų kontroliuojamame teritorijos ruože, išskirtame po to, kai 1974-aisiais karas padalijo Kiprą. O. Tootianas, Teheraną kritikuojantis muzikantas, prieš ketverius metus paliko Iraną ir išvyko į Turkiją.Besibaimindamas dėl savo saugumo Turkijoje , kur, jo teigimu, pradingo kiti Irano disidentai, jis išvyko į Šiaurės Kiprą – valstybe save vadinantį darinį, kurį pripažįsta tik Ankara . Iš čia jis planavo keliauti į pietuose esančią tarptautiniu mastu pripažįstamą graikiškąją Kipro respubliką. Tačiau tada jo planai įklimpo.Buferinė zona driekiasi 180 km iš rytų į vakarus. O. Tootianas savo palapinę patalpino užžėlusiame buvusiame per karą apleistų namų sode. Ant vyrių tebekabo langinės apsilaupiusiais dažais, vis dar guli sukrauti smėlio maišai.Šalia esančiame name, kuriame įsikūrė taikdarių grupė, vieninteliame visoje vietovėje matyti gyvybės ženklų. Ši vietovė pavadinta „Ledra Palace“ – kitoje kelio pusėje esančio viešbučio, kuriame apsistojo Jungtinių Tautų taikdariai iš Didžiosios Britanijos – vardu. 2003 m., prabėgus 29 aklino užsidarymo metams, tai buvo pirmoji tarp dviejų bendruomenių atsivėrusi perėja. Vasarį koronaviruso protrūkis ir vėl veiksmingai viską užvėrė. Dabar šiuo koridoriumi naudojasi tik keletas žmonių, tai iš esmės yra vietiniai gyventojai.Graikiškoji Kipro pusė dėl koronavirusui pažaboti įvestų ribojimų neįsileidžia ne Kipro gyventojų. Tačiau, nepaisant to, kad jo COVID-19 testas buvo neigiamas, O. Tootianui, kaip jis pats teigia, keturis ar penkis kartus buvo liepta sugrįžti atgal. Jis tikina nesugrįšiantis į turkiškąją Kipro pusę, nes baiminasi būti deportuotas į Turkiją , o iš ten – atgal į Iraną.Už prieglobsčio reikalus atsakinga Kipro vidaus reikalų ministerija į prašymą pakomentuoti šį atvejį kol kas neatsakė. Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) atstovas spaudai teigė, kad organizacija bendravo su Kipro institucijomis dėl būtinybės suteikti O. Tootianui galimybę kreiptis dėl tarptautinės apsaugos – ši galimybė įtvirtinta nacionalinėje ir ES teisėje.