Indonezijos vaikų namuose Koraną skaityti moko klounas

38 metų klounu persirengęs 38 metų Yahya Edwardas Hendrawanas sau kelia tikslą ne tik mokyti vaikų globos namuose gyvenančius mažylius Korano, bet ir priversti juos nusišypsoti. Vyras per ramadaną dirba mokytoju islamo mokyme besispecializuojančiuose vaikų globos namuose.Įprastai Y. E. Hendrawanas vaikus taip pat moko skaityti. Šariatas islame – teisinis ir moralinis kodeksas, padedantis musulmonams pagal Korano mokymą gyventi kasdieninį gyvenimą.Jaunas vyras save laiko savotišku gidu, padedančiu vaikams per mokymosi procesą geriau pažinti savo religiją. Per ramadaną mokytojas kiekvieną dieną su savo penkerių metų sūnumi Mirza, kuris taip pat perengiamas klounu, vyksta į vaikų globos namus. Kaskart tėvas ir sūnus klounų makiažui skiria po valandą.Y. E. Hendrawanas sako, kad jo kelias į veiklą, kuria užsimena dabar, nebuvo lengvas. Sūnaus sprendimo imtis klouno vaidmens nepalaikė dabar jau miręs tėvas. Jis sakydavęs, kad savo išsidirbinėjimais daro gėdą visai šeimai. Vaikų globos namų direktorius vyro iniciatyvą aktyviai palaikė, tad svajonė tapti mokytoju-klounu virto realybe.Y. E. Hendrawanas taip pat siūlo klouno paslaugas įvairiems renginiams, savo pasirodymuose stengiasi propaguoti religinius ir raštingumo klausimus. Entuziazmas dirbant su vaikais ir skleidžiama pozityvi žinutė indonezietį pavertė vienu iš vietos bendruomenės numylėtinių.