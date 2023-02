Į naująjį Salvadoro „mega kalėjimą“ perkelti pirmieji kaliniai

591

REUTERS

Salvadoro vyriausybė tūkstančius įtariamų gaujų narių perkėlė į naujai atidarytą „mega kalėjimą“ – tai naujausias žingsnis prieštaringai vertinamoje kovoje su nusikalstamumu, dėl kurios šioje Centrinės Amerikos šalyje sparčiai didėja kalinių skaičius.



Ankstyvą rytą apie 2 tūkst. kaltinamų gaujų narių buvo perkelti į 40 tūkst. žmonių talpinantį kalėjimą, kuris laikomas didžiausiu abiejuose Amerikos žemynuose.



Salvadoro prezidento Nayibo Bukelės paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip per naująjį kalėjimą į kameras bėga iki baltų šortų išsirengę ir galvas plikai nusiskutę kaliniai. Daugelis jų turėjo gaujų tatuiruotes.



Smarkiai padaugėjus žmogžudysčių, siejamų su nusikalstamomis gaujomis, N. Bukele praėjusiais metais savo sąjungininkų Salvadoro Kongrese paprašė paskelbti nepaprastąją padėtį, kuri leidžia apriboti kai kurias konstitucines teises. Nuo to karto nepaprastoji padėtis buvo jau kelis kartus pratęsta.



Pradėjus kovos su nusikalstamumu kampaniją, buvo suimta daugiau kaip 64 tūkst. įtariamųjų. Tokie sulaikymai gali būti atliekami be orderio, vyriausybei tampa prieinamos privačios ryšio priemonės, o sulaikytieji nebeturi teisės į advokatą.



Žmogaus teisių organizacijos tvirtina, kad nuo tokios politikos nukentėjo ir nekalti žmonės, iš kurių bent tuzinas, patekę į teisėsaugos rankas, mirė. Tačiau N. Bukelės kovos su gaujomis priemonės tarp Salvadoro gyventojų tebėra labai populiarios, ir šalies saugumo ministras naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad jos bus tęsiamos tol, kol bus sučiupti visi nusikaltėliai.