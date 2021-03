Griauti irgi reikia mokėti: dramatiškame vaizdo įraše – nesėkmingas bandymas

Dramatiškame vaizdo įraše įamžinta akimirka, kai griaunamas apgadintas pastatas užgriūva ant kito šalia esančio statinio. Incidentas pirmadienį, kovo 29 dieną, nutiko Turkijos Izmiro mieste.Nesėkmingai pasibaigusią griovimo operaciją nufilmavo smarkiai apgadinto kaimyninio pastato gyventojas Uzay Adiguzelis.Turkas pasakoja, kad buvo bandoma saugiai nugriauti per žemės drebėjimą 2020 metų spalį apgadintą pastatą. Deja, bet griaunamas namas užvirto ant šalia esančio penkių aukštų gyvenamojo namo, kuriame ir gyvena įvykio liudininkas.Laimei, per incidentą niekas nenukentėjo, nes gretimo naujos statybos namo gyventojai dėl saugumo griovimo metu buvo evakuoti.Per 2020 metų spalio 30 dieną Turkijos Izmiro mieste vykusį 6,9 balų stiprumo žemės drebėjimą žuvo daugiau nei šimtas žmonių, per tūkstantis buvo sužeisti. Stichija smarkiai apgadino 506 pastatus, nuspręsta juos nugriauti.