Pirmadienio vakarą dangų virš Šiaurės pusrutulio stebėję žmonės turėjo išskirtinę galimybę išvysti ypatingą reginį: dvi didžiausios Saulės sistemos planetos danguje išsidėstė taip, jog beveik susijungė į vieną tašką. Astronomai šį reiškinį vadina didžiąja konjunkcija.Retą reginį sukūrė beveik susiliejusios Jupiterio ir Saturno orbitos. Maža to, šis reiškinys pirmadienį sutapo su žiemos saulėgrįža – trumpiausia diena metuose. Tie žmonės, kurie galėjo stebėti planetų suartėjimą giedrame danguje, matė, kaip jos virto beveik vienu ryškiu šviesos tašku – tai įvyko pirmą kartą per 800 metų. Jupiteris , kuris yra didesnis ir ryškesnis už Saturną, savaitėmis artėjo Saturno link, nors abi planetos iš tikrųjų toliau keliavo aplink Saulę savo individualiais milžiniškais astronominiais takais.Susiliejimo metu Jupiterį ir Saturną dangaus skliaute skyrė tik viena dešimtoji laipsnio – toks atstumas maždaug atitiktų 10 centų monetos, laikomos per ištiestą ranką, storį. Tačiau iš tikrųjų, žinoma, šias planetas skyrė šimtai milijonų kilometrų, teigė NASA Dviejų planetų konjunkcija įvyksta maždaug kartą per 20 metų. Tačiau Jupiteris ir Saturnas paskutinį kartą taip buvo suartėję tik 1623 metais. Tačiau tuomet tai vyko dienos metu ir daugumoje Žemės vietų šis reiškinys nebuvo matomas. Paskutinė regima didžioji konjunkcija vyko gerokai prieš tai, kai buvo išrasti teleskopai – 1226 metais, kai buvo įpusėjusios Paryžiaus Dievo motinos katedros statybos.Padidėjęs ryškumas, kurį nulėmė beveik susiliejusios dvi planetos, neišvengiamai pakurstė spėliones, ar tai nebuvo vadinama Kalėdų žvaigždė, kuri, anot Naujojo Testamento, atvedė tris išminčius pas kūdikėlį Jėzų.Tačiau astronomas Billy Teetsas, vadovaujantis Vanderbilto universiteto Dyero observatorijai Tenesio Brentvudo mieste, teigė, kad didžioji konjunkcija yra tik vienas iš galimų šio biblinio reiškinio paaiškinimų.Sekanti, nors ir ne tokia glaudi šių planetų didžioji konjunkcija įvyks 2040 metų lapkritį. Kitas susiliejimas, artimesnis šio pirmadienio reiškiniui, įvyks 2080 metų kovą, o dar kitas – tik po 337 metų 2417 metų rugpjūtį.