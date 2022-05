Buvęs mafijos narys dalinasi savo gyvenimo istorija

Michaelas Franzese buvo aukšto rango italų – amerikiečių nusikalstamos „Colombo“ šeimos narys, tačiau beveik prieš 30 metų pasitraukė iš mafijos gyvenimo. Nuo to karto M. Franzese siekia atgrasyti jaunuolius nuo organizuotų nusikalstamų grupuočių ir tęsia savo, kaip įkvepiančio kalbėtojo, autoriaus bei komentatoriaus, karjerą.„Žinote, buvau agresyvus vaikinas ir man pasisekė, kad žinojau, kaip išnaudoti gyvenimą, kad jis pasitarnautų man versle. Žinote, supratau, kad turėjau puikų mokytoją – savo tėtį, ir buvau gana geras klausytojas. Taigi pamačiau, kaip gyvenimas gali man pasitarnauti. Turėjau gyslelę verslui. Taigi pasukau šiuo keliu, tapau verslininku ir per tą gyvenimą uždirbau labai daug pinigų, tiek gatvėje, tiek teisėtais užsiėmimais, kuriuos turėjau. Ir, žinote, kai ateini į tą gyvenimą, tu ateini kaip kareivis, ir kai duodi priesaiką, tai tampa tavo oficialia padėtimi. Ir 1980 metais mano šeimos bosas pasakė: „Maikai, tu gerai dirbi“, ir paskyrė mane kapo (mafijos vadeiva – red.)“, – apie savo praeitį pasakojo buvęs mafijos narys Michaelas Franzese.„Žinote, yra vienas geras dalykas, kad žmonės, ypač gatvėje, laiko „ Cosa Nostra “ mafiją didžiausia pasaulio gauja. Taigi, kai kalbu, jie klausosi. Jie manimi pasitiki. Ir tai svarbu. Manau, kad per pastaruosius 25 metus sugebėjau padaryti įtaką daugybei jaunų žmonių“, – sakė M. Franzese.Dabar Niujorke gimęs 70 metų M. Franzese savo praeities istorija ir pasikeitusiu gyvenimu dalysis Didžiojoje Britanijoje , kur liepos 2 dieną pradės turą, pavadinimu „Vakaras su Michaelu Franzese – tikruoju „geru vyruku“ („An Evening with Michael Franzese – The Real Goodfella“ .„Žinote, kai prisimenu praeitį, žmonės klausia: „Maiklai, ar tu ko nors ilgiesi iš buvusio gyvenimo?“ Atsakau, kad taip, ilgiuosi. Turiu galvoje, kad ilgiuosi bičiulystės, kuri mane siejo su mano vyrukais. Tuo metu man nebuvo nieko galingesnio už šį ryšį tarp vyrų, na žinote, „aš turiu tavo užnugarį, o tu turi manąjį“. Mes buvome labai artimi, glaudžiai susaistyta grupė. Taigi man trūksta tokių tų laikų akimirkų. Buvo gerų momentų. Bet, žinote, buvo ir daug labai sunkių laikotarpių, kurie visa tai užgožia“, – pasakojo jis.M. Franzese buvo išmestas iš universiteto, kai jo tėvas, vienas iš „Colombo“ vadeivų Johnas Franzese, pravarde „Sonny“, 1967 metais buvo įkalintas už vieną banko apiplėšimą. Jis tapo kapo, arba kapitonu, ir dalyvaudavo įvairiuose sandėriuose, įskaitant plataus masto benzino kontrabandos schemą. Jis taip pat trumpai buvo pavaizduotas 1990 metų filme apie gangsterius „Goodfellas“ („Geri vyrukai“).„Tai buvo, žinote, taip sakant, labai nemalonus sprendimas, nes, atminkite, aš laužiau duotą priesaiką. Aš išdaviau priesaiką, kurią daviau. Aš nuvyliau savo tėvą ir iš pradžių jaučiausi dėl to nepaprastai kaltas. Taigi manyje vyko emocijų ir sąžinės kova. Ar pasitraukti nuo šios moters, kad išsaugočiau mūsų bendrą gyvenimą? Ar man ten pasilikti? Buvo labai, labai sunku. Eidavau miegoti, pasitraukęs iš šio gyvenimo, o atsibusdavau vėl būdamas jame. Aš tiesiog negalėdavau, žinote, negalėdavau su tuo susidoroti. Žinojau, jog iš karto, kai tik pasitrauksiu, turėsiu problemų. Nes tu negali pasitraukti iš to gyvenimo“, – apie sprendimą pasitraukti iš mafijos kalbėjo M. Franzese.