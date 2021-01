Bideno inauguraciją stebėję amerikiečiai dalinosi emocijomis ir lūkesčiais

Kelios dešimtys amerikiečių grūdosi prie vieno Vašingtono sporto baro lauko ekranų, kur sausio 20 dieną buvo tiesiogiai transliuojama naujo JAV prezidento Joe Bideno ir viceprezidentės Kamalos Harris inauguracija.Šventiškai nusiteikę žmonės prie „Penn Quarter Sports Tavern“ baro, esančio vos už pusantro kilometro nuo Kapitolijaus, gaudė kiekvieną prezidento žodį, o J. Bideno ir K. Harris priesaikas palydėjo audringais aplodismentais ir palaikymo šūksniais.Šį kartą minių žmonių, be kurių neįsivaizduojamos prezidentų inauguracijos, dėl naujojo koronaviruso pandemijos ir saugumo ribojimų nebuvo, o tai reiškia, kad šaliai svarbų įvykį dauguma stebėjo iš toli.„Mano širdis kupina džiaugsmo, esu labai laiminga, jaučiuosi istorinio įvykio dalimi. Visada norėjau sudalyvauti inauguracijoje, ši turėjo būti pirmoji, tad liūdna, jog koronavirusas ir pastarieji įvykiai Kapitolijuje iš manęs tokią galimybę atėmė. Todėl esu labai dėkinga šiam sporto barui už tokią gražią iniciatyvą, kad tiek aš, tiek kiti norintys gali saugiai stebėti ir, kad ir netiesiogiai, dalyvauti ceremonijoje. Esu labai laiminga“, - sakė Vašingtono gyventoja Patrice Johnson.39 metų socialinė darbuotoja Graciela Arzola antradienį į Vašingtoną atskrido iš Riversaido, Kalifornijos – teigia norėjusi būti kuo arčiau istorinės svarbos įvykio.Howardo universitete, kuri baigė ir viceprezidentė Kamala Harris , studijuojantis Kevinas Thomas sako vis dar bandantis suvokti administracijų pokytį.„Vos prieš dvidešimt minučių už mūsų šalį buvo atsakinga administracija, per tuos ketverius metus mus įstūmusi į nemenką chaosą, taigi dabar bandau suvirškinti naują realybę, įsisąmoninti, kad jau turime naują administraciją, vis dar stengiuosi suvirškinti šį faktą. Būti čia ir tai stebėti tiesiog nuostabu. Buvau čia ir 2009 metais, kai buvo inauguruotas Barackas Obama . Jutau panašią energiją kaip tada; nors miestas ir uždarytas, negalime stebėti gyvai, bet žmonių susitelkimas įkvepia, būtent to mums ir reikėjo“, - teigė studentas Kevinas Thomas.Deme Gabaldon iš Vašingtono prisipažino: stebėdama inauguraciją pajuto didžiulį palengvėjimą.