Amžius tėra tik skaičius: šokėjų komanda iš Japonijos

Užgrojus pakiliai muzikai, grupės „ Japan Pom Pom“ šokėjos ima ritmingai šlaminti kutais ir švysčioti sidabro spalvos aulinukais.Iš pirmo žvilgsnio bendras vaizdas primena įprastą rungtynių šokėjų repeticiją, bet iš tikrųjų ši grupė – ypatinga. Nors gal atrodo neįtikėtina, tačiau jauniausiai jos narei – 60 metų, o vyriausiai – net 89-eri.Nepaisydamos garbaus amžiaus, per grupės pasirodymus moterys segi blizgius mini sijonukus ir dėvi berankovius marškinėlius. Visos būna su perukais.Mintis suburti grupę Fumie Takino kilo po vieno žinių laidos reportažo iš užsienio apie solidaus amžiaus šokančias moteris. Iš pradžių jos vadovaujamoje grupėje buvo tik penkios narės. Dabar jų – 17.Į grupę priimamos ne jaunesnės kaip 55-erių metų moterys, turinčios muzikinę klausą.Japonai priskiriami sparčiausiai senstančioms visuomenėms, mat beveik 30 proc. šalies kontingento sudaro vyresni nei 65-erių metų asmenys. Kita vertus, Japonija garsėja energijos nestokojančiais ilgaamžiais.Kad ir kaip būtų, grupės „Japan Pom Pom“ misija nėra darsyk pademonstruoti, kad garbaus amžiaus moterys tebėra energingos. Šiuo metu tai tarsi gyvybingumo simbolis, turintis įplieksti viltį ir pasauliui, ir Japonijai, dabar kovojančiai su ketvirtąja pandemijos banga.Kassavaitinės dvi valandas trunkančios šokių repeticijos pradėtos rengti po ištisų metų pertraukos, kuri buvo privaloma dėl 2020-ųjų balandį pirmą kartą šalyje paskelbtos nepaprastosios padėties. Per repeticijas moterys dėvi apsaugines veido kaukes, be to, stengiasi laikytis saugaus atstumo vienos nuo kitų.Grupės vadovei Fumie Takino jaustis laiminga padeda ne tik šokiai. Moteris yra išmėginusi nardymą, vandens ir įprastą parašiutizmą, bandžiusi groti ukulele ir įsitraukusi į magistrantūros studijas JAV Visa tai vyko, kai moteriai jau buvo per 50. Dabar gi Fumie Takino ne tik šoka, bet ir mokosi ispanų kalbos.