Viena Prancūzijos bendrovė viliasi įtikinti pasaulį, kad ši kiek didesnio nei metro skersmens skaidri sfera – sprendimas, išvaduosiantis visus iš vandens krizės.

Sfera, kuriai duotas „Helio“ pavadinimas, naudodamasi saulės spinduliais distiliuoja vandenį – jis garinamas iš specialaus padėklo, esančio pačiame sferos viduryje. Garai kondensuojasi jos skliaute, ir lašais varva žemyn.

Šias sferas gaminanti bendrovė „Marine Tech“ prognozuoja, kad 2030 metais geriamo vandens paklausa išaugs 50 proc., ir daugumai šalių ims jo stigti.

Bendrovės generalinis direktorius Thierry Carlinas „Reuters“ iš eksperimentinės vandens gamyklos Prancūzijos Viduržemio jūros pakrantėje sakė, kad šis aparatas labai pigus ir patvarus – juo be problemų galima naudotis iki 30 metų. Be to, šia sfera jau susidomėjo Abu Dabyje planuojamo aplinkos neteršiančio Masdaro miesto vystytojai.

Bendrovė šiuo metu vysto derybas su Pietų Afrikos Respublikos valdžios atstovais dėl galimybės įrengti didžiulę 100 tūkst. tokių sferų vandens gėlinimo gamyklą, kur išvalyto geriamo vandens užtektų vieno miesto reikmėms.

Pati tokios geriamą vandenį distiliuojančios sferos idėja gimė prieš maždaug dešimt metų, kai buvo pagamintas pirmasis prototipas. Sistema jau užpatentuota.

„Helio“ gali išvalyti bet kokį vandenį, tvirtina bendrovės atstovai, o aukšta temperatūra veiksmingai naikina bakterijas ir mikrobus.