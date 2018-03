Panašu, kad šaltakraujų bejausmių įvaizdis, nuo kurio neatsiejamos gyvatės, gali būti paneigtas – mokslininkai, atlikę išsamų tyrimą, tvirtina sužinoję naujų svarbių faktų: pasirodo, gyvačių patelės ne tik gina savo lizdus, bet ir kurį laiką globoja iš kiaušinių jau išsiritusius mažylius.

Londone leidžiamame žurnale „Journal of Zoology“ publikuojamos Pietų Afrikos pitono perėjimo elgsenos tyrimo išvados. Tai pirmas kartas, kai mokslininkai kalba apie motiniškus šios gyvatės jausmus ir rūpinimąsi mažyliais.

Po septynerius metus trukusio tyrimo Johanesburgo universiteto mokslininkas Grahamas Alexanderis pateikė ne juokais stebinančių išvadų: jis teigia pastebėjęs, kad pitono patelės savo atžalomis nuo pat kiaušinių padėjimo momento rūpinasi maždaug septynis mėnesius. Ir visą tą laiką nesimaitina.

Gyvatės – šaltakraujai sutvėrimai, o tai reiškia, kad jų kūno temperatūra tiesiogiai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Skirtingai nei žinduoliai, kurių organizmas pats išlaiko šilumą ir šiam tikslui reikalauja kuro, šios reptilijos gali labai ilgai išbūti nesimaitinusios.

Kaip teigia G. Alexanderis, pitono patelės, tiek ilgai besirūpindamos atžalomis ir nesimaitindamos, netenka iki 40 proc. savo kūno masės.

Nepaisant to, visur yra ribos: pitonų patelės su jaunikliais praleidžia vos dvi savaites po jų išsiritimo. Be to, neaprūpina jų maistu, nemoko ir išgyvenimo laukinėje aplinkoje subtilybių. Tas kelias dienas rūpinasi jais naktimis ir saugo, suteikdamos mažyliams gyvenimo pradžioje reikalingą šilumą, padidinančią išgyvenimo galimybes.

Panašus elgsenos modelis užfiksuotas ir barškuolių pasaulyje, skirtumas tik tas, jog jos mažylius atsiveda, o ne peri. Kiti pitonai kiaušiniais rūpinasi praktiškai visą inkubacijos laikotarpį, tačiau mažyliams išsiritus su jais dar kurį laiką praleidžia tik minėtosios rūšies pitono patelės.

Kalbant apie kitas kiaušinius dedančias reptilijas, toks elgesys būdingas tik krokodilams.

Tyrimas buvo vykdomas „Dinokeng Game“ rezervate netoliese Pretorijos. Surinkti reikiamą informaciją mokslininkams padėjo gyvatėms įsegti mažyčiai radijo siųstuvai.

„Tekdavo bėgti, gaudyti ir čiupti už uodegos“, – pasakoja G. Alexanderis. Kitas žmogus specialia lazda sulaiko gyvatės galvą. Laboratorijoje gyvatei suleidžiama nuskausminamųjų ir įsodinimas mažytis radijo siųstuvas. Pitonai buvo stebimi ir jų lizduose paslėptomis infraraudonųjų spindulių kameromis.