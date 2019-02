Viešnagė dešrų viešbutyje Vokietijoje kainuoja apie 100 eurų

Nė šimto eurų neteks išleisti, jei atvykę Vokietiją norėsite parai apsistoti dešrų temai skirtame viešbutyje „Bratwurst heaven“. Šio nediduko Bavarijos šiaurėje įkurto viešbučio svečiams siūloma praustis dešros pavidalo muilu ir miegoti ant dešros formos pagalvių. Apartamentų sienos čia išklijuotos dešrų atvaizdais išmargintais apmušalais, o desertų meniu galima rasti net dešros skonio ledų.Mėsininko profesiją įgijusio Clauso Boebelio įkurtas viešbutis ir restoranas „Wurstaurant“ duris atvėrė pernai rudenį. Tai Ritersbacho mieste, esančiame maždaug per 40 kilometrų nuo Niurnbergo, veikianti įstaiga. Jos įkūrėjai pasistengė, kad visi čia esantys daiktai primintų vieną iš labiausiai vokišką virtuvę garsinančių patiekalų.Vienviečių numerių kainos čia prasideda nuo 78 eurų už parą, o už dvivietį kambarį tenka mokėti 98 eurus. Į šias sumas įskaičiuoti ir pusryčiai, kurie tiesiog neįsivaizduojami be dešros.Iš viso viešbutyje yra septyni svečiams skirti kambariai ir dvi seminarų salės. Kaip tikina C. Boebelis, užsakymų stygiaus patirti netenka.Prieš išvykdami namo, svečiai gali patogiai apsipirkti C. Boebeliui priklausančioje parduotuvėje, siūlančioje platų įvairių mėsiškų užkandžių asortimentą. Lankytojai gali išklausyti ir trumpo maisto ruošimo kurso. Apie visus pasiūlymus galima sužinoti viešbučio internetinėje svetainėje.Tačiau verslininkų ketinimas dešrelių muziejų viename buvusios nacių Buchenvaldo koncentracijos stovyklos priestate sulaukė Vokietijos visuomenės pasipiktinimo dėl „istorijos suvokimo trūkumo“ ir išprovokavo protestus.Turingijos dešrelių draugais pasivadinusi organizacija neseniai paskelbė apie savo ketinimus perkelti Dešrelių muziejų iš Holchauzeno į Miulhauzeną, kur taip pat planuojama pastatyti teatrą ir viešbutį.Anksčiau Miulhauzenas priklausė Buchenvaldo koncentracijos stovyklos kompleksui, kur 1937–1945 metais naciai kalino beveik ketvirtį milijono žmonių.Šioje atokioje vietoje, kurią numatoma paversti turistinių pramogų vieta, buvo laikoma maždaug 700 žydžių.Kalinės buvo siunčiamos iš Aušvico mirties stovyklos dirbti netoliese esančioje ginklų gamykloje. Moterys buvo perspėtos, kad bus sugrąžintos į mirties stovyklą, kai nebepajėgs dirbti gamykloje.Buchenvaldo memorialo fondo atstovas Rikola-Gunnaras Luettgenau sako, kad tokiame rekonstrukcijos plane atsispindi „jautrumo“ ir „istorinio suvokimo stygius“.Pasak jo, fondas vis tik neatmeta galimybės, kad šis objektas galėtų būti naudojamas ateityje.Kilus skandalui, vietos meras veda derybas su regiono žydų bendruomene ir memorialo fondu.Buchenvaldo koncentracijos stovykloje mirė 56 tūkst. žmonių. Jie buvo nužudyti nacių arba neišgyveno dėl ligų, bado ir šalčio.Dauguma žuvusiųjų buvo žydai, taip pat romai, nacių politiniai oponentai, gėjai ir sovietų karo belaisviai.