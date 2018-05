Prancūzijos valdžia pirmadienį, gegužės 28 dieną, nelegaliam emigrantui iš Malio, kuris puolė gelbėti nuo ketvirto aukšto balkono pakibusį vaiką, pasiūlė darbą ir šalies pilietybę, patvirtino Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Filmuotoje medžiagoje matoma, kaip 22 metų Mamoudou Gassama, rizikuodamas savo gyvybe, žmogaus-voro stiliumi užsikorė pastato fasadu ir įkėlė nepavydėtino padėtyje atsidūrusį vaiką į balkoną. Apačioje gelbėjimo dramą užgniaužę kvapą stebėjo smalsuoliai.

Vaizdo įrašas tapo tikra sensacija. Netrukus emigrantas buvo pakviestas į oficialų priėmimą Eliziejaus rūmuose.

E. Macronas pasveikino bebaimį vyrą ir padėkojo už drąsą. Maža to, prezidentas jam pažadėjo darbą gelbėjimo tarnyboje. Be to, bus paspartintas ir pilietybės suteikimo procesas, nes iš karto tapti Prancūzijos piliečiu teisiškai jis negali.