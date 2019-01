Užfiksuotos akimirkos prieš išpuolį Nairobio biurų komplekse

1906

REUTERS

Antradienį, sausio 15 dieną, per išpuolį Nairobyje žuvo keliolika žmonių. Išplatintoje stebėjimo kamerų medžiagoje – paskutinės minutes iki tragedijos, kai į prabangų viešbutį ir biurų kompleksą eina ginkluoti vyrai.



Nufilmuota, kaip į pastatų kompleksą įeina ginkluoti užpuolikai. Jie Kenijos sostinėje nužudė mažiausiai 14 žmonių. Atsakomybę už išpuolį prisiėmė Somalio islamistų grupuotė „al Shabaab“.



Pastatų komplekse vis dar yra sužeistųjų, „Reuters“ informuoja vietos žiniasklaida. Jiems reikalinga skubi medikų pagalba. Kenijos vidaus reikalų ministras teigia, kad kompleksas jau saugus.



Kenija neretai tampa „al Shabaab“ teroristų taikiniu. Per išpuolį „Westgate“ prekybos centre 2013 metais žuvo 67 žmonės, o per teroristinį aktą Garsinos universitete 2015 metais – beveik 150 studentų.



„Al Shabaab“ teigia, kad išpuoliai – kerštas už tai, kad Kenija pilietinio karo apimtame Somalyje yra dislokavusi šalies karių.