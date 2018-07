Apie 16.19 val. į įrankių skyrių atėjo du vyriškiai, iš kurių vienas su kuprine ant pečių. Vyriškiui be kuprinės pasikonsultavus su konsultantu, apie 17.09 val. buvo iš ekspozicijos paduotas minėtas įrankis, be prekės pakuotės. Asmuo su minėtu įrankiu prekybiniame vežimėlyje nuvažiavo į grindų dangų ekspoziciją, nestebimą apsaugos vaizdo stebėjimo kameromis, kur prieš tai jau buvo atėjęs jo galimas bendrininkas, vyriškis su kuprine.

Maždaug po minutės iš tos vietos pirmas išeina vyriškis su kuprine, kurioje galimai yra paslėptas atskėlimo plaktukas, nes po jo antras asmuo, kuris prieš tai turėjo konsultanto paduotą įrankį, išeina jau be įrankio ir prekybinio vežimėlio. Po to abu asmenys apie 17.19 val. išeina iš prekybos salės per skirtingas vietas. Asmuo su kuprine, kurioje galimai paslėptas įrankis, išeina pro kasą Nr. 23, jokių prekių apmokėti nepateikęs, o kitas asmuo pro įėjimą, esantį santechnikos skyriuje. Dėl vagystės UAB „Kesko Senukai Lithuania“ patyrė 645,85 Eur nuostolį.

Kontaktai: +370 700 60691, remigijus.janusauskas@policija.lt , (8 37) 223726.