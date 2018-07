Profesionalumas išgelbėjo nuo tragedijos: gaisras degalinėje užgesintas per 38 sekundes

Apsaugos kameros nufilmavo, kaip birželio 16 d. apie 11 val. raudonas sedanas trenkėsi į dujų kolonėlę ir užsidegė.

Džango teigimu, degalinėje buvo 31 automobilis, daugiau nei 100 žmonių ir cisternos su 40 000 litrų benzino ir dyzelino. Septyni degalinės darbuotojai, vadovaudamiesi per mokymus gautomis žiniomis, per 7 sekundes išjungė elektrą, per 11 sekundžių evakavo žmones ir per 38 sekundes užgesino gaisrą.