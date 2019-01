Prieš balsavimą dėl „Brexit“ - žvilgsnis į Bendruomenių rūmus

Bendruomenių rūmai pasirengę sausio 15 vyksiančiam balsavimui dėl „Brexit“ susitarimo su Europos Sąjunga . Gruodį Theresa May nukėlė balsavimą parlamente, norėdama gauti daugiau lengvatų – taip pat ir garantijų dėl Airijos ir Šiaurės Airijos sienos.Sauso 9 d. Th. May patyrė pralaimėjimą: parlamentarai – 308 – už, 297 – prieš – balsavo už tai, kad vyriausybė turėtų atsarginį planą, jei Th. May išsiderėtą susitarimą su ES parlamentarai atmestų.May įspėjo dėl neprognozuojamų padarinių, jei žemieji parlamento rūmai susitarimą atmestų. „Brexit“ susitarimu numatomi glaudūs prekybiniai ryšiai su Europos Sąjunga, tik pastaroji neturėtų įtakos Britanijos politikai, kai šalis kovą išstotų iš ES.