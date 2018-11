7103

REUTERS

Nyderlanduose pervažoje dviratininko tiesiogine to žodžio prasme per plauką vos nepartrenkė traukinys. Per stebuklą tragedija nesibaigusį incidentą Nyderlandų Geleno mieste nufilmavo stebėjimo kameros. Įrašas paskatino šalies geležinkelių operatorių „ProRail“ skubiai imtis veiksmų rūpinantis nereguliuojamų pervažų saugumu.