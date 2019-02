Olandija pristatė gauruotą „Brexit“ monstrą

Kas yra didelis, mėlynas, gauruotas ir kelia problemų? Šios mįslės atsakymą žino Nyderlandai : tai „Brexit“ . Kol Didžiosios Britanijos vyriausybė bando įsivaizduoti, kaip iš tikrųjų atrodys šalies išstojimas iš Europos Sąjungos , olandų vyriausybė pristatė savo viziją – gauruoto monstro pavidalu.Olandų užsienio reikalų ministras Stefas Blokas socialiniame tinkle „ Twitter “ paskelbė nuotrauką, kuriai pozavo drauge su šia būtybe, vilkinčia baltus marškinėlius su raudonu užrašu „Brexit“, gulinčia ant jo darbo stalo ir esą trukdančia jam dirbti.„Užtikrinkit, kad „Brexit“ neatsidurtų – ar neatsigultų – jūsų kelyje“, – prirašė S. Blokas, kuris nuotraukoje yra juokais, esą iš nevilties iškėlęs rankas.Pasak vyriausybės, taip norėta informuoti olandų kompanijas dėl „Brexit“ poveikio, ypač jei Britanija kovo 29 dieną „iškris“ iš ES be sutarties.Olandų premjeras Markas Rutte sakė, kad maždaug 250 kompanijų dėl „Brexit“ gali labai greitai nuspręsti persikelti iš Britanijos į Nyderlandus.Tuo metu Nyderlandų vyriausybei buvo suteikti nepaprastieji įgaliojimai, kad ji galėtų spręsti „Brexit“ padarinius, be to, ji atidėjo 100 mln. eurų pasirengimui, įskaitant 900 naujų muitinės pareigūnų paskyrimą.