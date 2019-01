Nužudymu kaltinamas kovotojas Battisti parvežtas į Italiją

Romos ieškomas, Bolivijoje sulaikytas buvęs italų kovotojas Cesare Battisti artimiausiomis valandomis bus parsiųstas į Italiją, sekmadienį pranešė Vyriausybė Ministras pirmininkas Giuseppe Conte feisbuke parašė, kad laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme nuteistas C. Battisti „grįš į Italiją artimiausiomis valandomis skrydžiu iš Santa Kruso“.Slėpdamasis nuo Italijos teisėsaugos C. Battisti daug metų gyveno Brazilijoje, jis buvo sulaikytas šeštadienį. Italija jo ieško dėl praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje įvykdyto keturių žmonių nužudymo, tuo metu C. Battisti priklausė vietos komunistinei grupuotei.Vyras neigia nužudęs keturis žmones. Brazilija 2009 metų sausį suteikė jam politinio pabėgėlio statusą, o dėl šio sprendimo ekstradicijos procesas buvo sustabdytas.Tačiau vėliau Aukščiausiasis Teismas šį sprendimą pripažino negaliojančiu ir pareiškė pageidaujantis išduoti C. Battisti Italijai.