Kai kurie Kalė, Prancūzijoje , apsistoję migrantai teigia esantys pasirengę rizikuoti savo gyvybėmis, kad jūra pasiektų Didžiąją Britaniją Per pastaruosius du mėnesius į Didžiąją Britaniją, perplaukę Lamanšo sąsiaurį žvejų ar kitokiomis valtimis, atvyko daugiau nei 250 migrantų, dauguma jų – iraniečiai. Didžiosios Britanijos vidaus reikalų sekretorius Sajidas Davidas situaciją jūroje pavadino krize.Ali ir Mohsenas – vieni iš migrantų, kurių tikslas yra atsidurti kitoje Lamanšo pusėje – Didžiojoje Britanijoje . Du iraniečiai susisiekė su kontrabandininkais, pasiūliusiais perkelti juos už maždaug aštuonis tūkstančius dolerių (maždaug 6935 eurus).Abu jie žino, kad tokia kelionė yra pavojinga, tačiau vis vien yra pasiryžę rizikuoti.Ali 15 metų gyveno Mančesteryje, bet, išvykęs į Iraną aplankyti savo sergančios motinos, į Didžiąją Britaniją sugrįžti nebegalėjo.Kalė gyvenančių migrantų skaičius smarkiai sumažėjo, kai 2016 metais Prancūzijos valdžia sunaikino čia buvusią pagrindinę migrantų stovyklą. Tačiau vietos bendruomenės virtuvėje kasdien vis dar paruošiama po 15 tūkstančių karštų patiekalų, skirtų šios vietovės gatvėse gyvenantiems žmonėms.Lamanšo kanale patruliuoja pakrantės apsaugos tarnybos pareigūnai. Institucijų teigimu, kol kas per pastaruosius mėnesius apie 280 migrantų pavyko valtimis pasiekti Didžiąją Britaniją, o apie 350 buvo sustabdyti Prancūzijai priklausančiuose vandenyse.Aktyvistai aiškina, kad kontrabandininkai išnaudoja artėjančio „Brexit“ faktą, tikindami viltį praradusius žmones, jog po „Brexit“ persikelti per kanalą taps sunkiau, tad tam reikia ryžtis dabar arba niekada. Mohsenas ir Ali tvirtina esantys pasiryžę pasiekti Didžiąją Britaniją, ir nesvarbu, ko toji kelionė iš jų pareikalaus.