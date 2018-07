Meksikos ir JAV jūrų pėstininkai suvienijo jėgas bendrose karinėse pratybose

RIMPAC, arba kitaip – „Ramiojo vandenyno žiedo“ (angl. – „Rim of the Pacific“) pratybos, – tai konkrečios treniruotės, per kurias bendrose operacijose dalyvaujantys skirtingų šalių kariai turi galimybę pademonstruoti taktinius ir strateginius sugebėjimus, pasidalyti patirtimi ir išgyventi bendrystės jausmą.

Pratybas buvo stengtasi kuo labiau priartinti prie realių veiksmų. Teritorija, kurioje jos suorganizuotos, buvo paversta trečiojo pasaulio šalies miesto modeliu: įrengta prekyviečių, nutiesta gatvių, kuriose vaikšto civiliai, paleista ir gyvūnų. Realistiškumo įspūdį kuria ne tik vaizdai, bet ir garsai bei kvapai.

Per pratybas atliekami manevrai fiksuojami daugybės vaizdo kamerų. Filmuota medžiaga stebima ir analizuojama: svarstoma, kuriais atvejais karių priimti sprendimai būtų buvę teisingi realaus konflikto atveju.

Nors abiejų šalių kovinė taktika panaši, jų kalbos – skirtingos. Laimei, per inscenizuotas operacijas tai netapo kliūtimi susikalbėti.