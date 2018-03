Didžiosios Britanijos atsakas į išpuolį prieš buvusį Rusijos dvigubą agentą pietinėje Anglijos dalyje nepakankamai griežtas, o Kremliaus įtakingieji turėtų sulaukti sankcijų, trečiadienį pareiškė Londone nužudyto Rusijos disidento našlė.

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May šalies parlamentui pareiškė, kad iš šalies bus išsiųsti 23 Rusijos diplomatai ir įšaldytas turtas. Londonas įtaria, kad buvusį agentą Sergejų Skripalį apnuodijo Maskva.

Rusija neigia prisidėjusi prie kovo 4 dieną įvykdyto išpuolio prieš 66 metų S. Skripalį ir jo 33 metų dukrą Juliją. Šiuo metu jie abu gydomi ligoninėje, jų būklė kritinė. Maskva britus kaltina šmeižtu ir neteisingais veiksmais.

„Manau, kad reikia padaryti daugiau. Vien to nepakanka“, – per interviu „Reuters“ sakė Marina Litvinenko. Jos vyras Aleksandras – buvęs KGB agentas – 2006 metais Londone buvo nunuodytas itin retu radioaktyviu polonio izotopu.

2016 metais atliktas viešas tyrimas atskleidė, kad A. Litvinenką nužudė du rusai. Vienas iš jų – buvęs KGB asmens sargybinis, išrinktas į Rusijos parlamentą. Spėjama, kad operaciją užsakė pats Putinas, ką Maskva kategoriškai neigia.

Paviešinus šio tyrimo rezultatus, Didžioji Britanija iš šalies išsiuntė keturis diplomatus. Tada Th. May parlamentarams sakė, jog reikėjo griežtesnės reakcijos. Nors M. Litvinenko ir pripažįsta, kad šį kartą reakcija buvo greitesnė ir aiškesnė, to per maža.

Moters teigimu, Didžioji Britanija privalo imtis platesnių ir griežtesnių sankcijų nei tos, kurios numatytos amerikiečių Magnickio akte, pritaikiusiam vizų draudimus ir turto įšaldymą Rusijos pareigūnams.

M. Litvinenko teigimu, Didžiojoje Britanijoje gyvenantys Rusijos disidentai nesijaučia labai saugūs. Žinia apie 68 metų Nikolajaus Gluškovo – dar vieno V. Putino kritiko – mirtį Londone taip pat kelia įtarimų.