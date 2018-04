Pietinėje Japonijos dalyje ketvirtadienį išsiveržė ugnikalnis, spjaudęs dūmus ir pelenų debesis į šimtų metrų aukštį, o vietos valdžia patarė vietos gyventojams laikytis atokiau nuo išsiveržimo vietos.

Meteorologijos agentūros ir vietos žiniasklaidos vaizdo įrašuose matyti tiršti baltai pilki dūmai, sklindantys iš keleto ugnikalnio taškų.

Pasak ministrų kabineto vyriausiojo sekretoriaus Yoshihide Sugos, iki šiol nebuvo pranešta, kad kas nors nukentėtų, o vyriausybė „imasi visų įmanomų veiksmų“, siekdama išvengti stichijos žalos ir aukų.

Išsiveržimas įvyko keleto kilometrų atstumu nuo kovą grumėjusio Šinmoedakės ugnikalio, nufilmuoto 1967 metų filme apie Džeimsą Bondą „Gyvenk du kartus“ (You Only Live Twice).