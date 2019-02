Po to, kai Vakarų palaikomos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) šeštadienį pradėjo baigiamuosius antpuolius prieš teroristus, karinės grupuotės „Islamo valstybė“ IS ) kontroliuojama teritorija ėmė sparčiai trauktis.„Islamo valstybė“ rėmėsi tikrai ne tokia bendra ateities vizija, kai 2014-aisiais ši grupuotė siautė Irake ir Sirijoje , trokšdama atgauti musulmonų žemes – įvykdyti didįjį apokaliptinį sprendimą ir atimti jas iš vadinamųjų eretikų.Tačiau dabar beliko tik keli šimtai kovotojų, bandančių išlaikyti kelių kvadratinių kilometrų plotą. Pasidavę IS kovotojai vežami į netoliese esančią apklausų stovyklą, kur juos apklausia vietos ir kitų valstybių žvalgybos pareigūnai. Jų žmonos ir vaikai yra išalkę ir sergantys, kai kurie iš jų – sužeisti, mat juos pašovė bėgantys IS kariai. ISIS kovotojo žmona: „Aš negalėjau ištrūkti. Ištekėjau. Tačiau ištrūkti iš čia negalėjau, tai buvo tarsi kalėjimas“.Nepaisant to, kad daugybė civilių tebėra įstrigę teroristų grupuotės anklave, Sirijos demokratinės pajėgos nuolat ieško vietų, kuriose prisiglaudę IS kovotojai. JAV planuoja iki balandžio pabaigos atsitraukti iš Sirijos ir atšaukti visus karius, tad šalies ir viso regiono ateitis išlieka neaiški.Kai kurie aukštas pareigas užimantys saugumo pareigūnai tvirtina, kad, nepaisant pergalės džiaugsmo, „Islamo valstybė“ išliks grėsme.